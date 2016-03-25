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الولايات المتحدة تعلن مقتل الرجل الثاني في تنظيم الدولة

25/3/2016

أعلنت الولايات المتحدة أن القوات الأمريكية قتلت عددا من مسلحي تنظيم الدولة ، منهم "عبدالرحمن مصطفى القادولي" الذي وصفته بأنه الرجل الثاني في التنظيم.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي "آشتون كارتر" إن الولايات المتحدة تحقق انتصارات مهمة على التنظيم في العراق وسوريا، مضيفا أن إزالة هذا القائد ستعيق قدرة التنظيم في تنفيذ عمليات داخل سوريا والعراق وخارجهما".

وقال كارتر إن القادولي كان يعمل مسؤولا عن "وزارة مالية" التنظيم.

ونقلت شبكة إن بي سي الإخبارية عن مسؤولين في وزارة الدفاع بواشنطن قولهم إن المذكور، وهو عراقي، قتل في غارة نفذتها القوات الخاصة يوم الخميس.

وقال هؤلاء المسؤولون للشبكة المذكورة إن وحدة من القوات الخاصة الأمريكية وصلت إلى سوريا بطائرات مروحية صباح الخميس، وكمنت للقادولي وأوقفت السيارة التي كان يستقلها.

وقال المسؤولون إن الوحدة حاولت أسر القادولي، ولكن الموقف تصاعد، ما أدى إلى مقتله و3 آخرين كانوا يستقلون السيارة معه.

وكانت السلطات الأمريكية قد عرضت مكافأة 7 ملايين دولار لمن يقبض على القادولي.

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