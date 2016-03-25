القبض على أمريكي بسبب فيلم فيديو استعاره قبل 14 عاما

عناصر من الشرطة الأمريكية "أرشيف "

قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض هذا الأسبوع على رجل في ولاية نورث كارولينا الأمريكية بتهمة عدم إعادة شريط فيديو استعاره قبل 14 عاما.



وقال جيمس مايرز البالغ من العمر 37 عاما – وهو من كونكورد – في فيديو نشره على موقع يوتيوب يوم الثلاثاء إن الشرطة استوقفته عندما كان يقوم بتوصيل ابنته إلى المدرسة بسبب مصباح مكسور في سيارته.



وقال مايرز إن رجال الشرطة سحبوا رخصته وأخبروه أن هناك مذكرة اعتقال صدرت بحقه بسبب عدم إعادته شريط فيديو لمتجر "جيه آند جيه" للفيديو في سالزبري بساوث كارولاينا.



وقال مايرز في الفيديو الذي بدا فيه مذهولا "أعادني الشرطي إلى السيارة ثم قال لي "سيدي: لا أعلم كيف سأخبرك بهذا، لكن هناك مذكرة اعتقال صدرت بحقك منذ العام 2002، يبدو أنك قمت باستعارة فيلم "فريدي غات فينجرد" ولم تقم برده بعد ذلك".



وأكدت شرطة كونكورد في بيان يوم الخميس اعتقال الرجل وقالت إن مذكرة اعتقال وقعها قاضٍ صدرت يوم 28 من فبراير/ شباط 2002 بناء على اتهام من متجر فيديو مغلق حاليا.



وقالت الشرطة إنها لم تعتقل مايرز وقتها، لكنها سمحت له بتسليم نفسه في وقت لاحق من اليوم ليقضي عقوبته.