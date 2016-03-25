الطلحاوي: لا استغفار مع الإصرار على الذنوب

قال الشيخ جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الهدف من دعوة سيدنا نوح قومه هو أن يغفر الله ويرفع عنهم البلاء والكرب والقحط، لافتا إلى أن ردود أفعالهم كانت استكبارا واستنكارا وجعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم.

وأضاف الطلحاوي خلال مشاركته في برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أنه لا يجوز الاستغفار في حالة عدم ترك المعصية وتكرار الذنوب والإصرار عليها، مشيرا إلى أن الاستغفار سبب لنزول الخيرات في الدنيا، لافتا إلى أن دعوات جميع الأنبياء وحتى سيدنا محمد كانت تتمحور حول الاستغفار.

وأوضح الطلحاوي أن الوعد الرباني بالخيرات الذي ورد في الآية الكريمة "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " كان لعامة البشر وليس لقوم نوح فقط.

وأضاف الطلحاوي أن قوم نوح كانوا يحبون الدنيا ومتعلقين بها، مشيرا إلى أن بعض التفسيرات تقول إنهم عاشوا سنوات طويلة من القحط .