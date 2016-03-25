الصدر يهدد باحتجاجات إذا تمت عرقلة "الإصلاحات" في العراق

مقتدى الصدر

حذر رجل الدين الشيعي العراقي "مقتدى الصدر" زعماء الأحزاب السياسية من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا عرقلوا "الإصلاحات الحكومية" التي يعتزم رئيس الوزراء "حيدر العبادي" إجراءها.



ودعا "الصدر" رئيس الوزراء إلى إعلان تشكيلة حكومية جديدة بحلول غد السبت، يحل فيها تكنوقراط ليست لهم انتماءات حزبية محل الوزراء الحاليين للتعامل مع المحسوبية السياسية الممنهجة التي ساهمت في انتشار الرشوة والاختلاس.



وتحدث رجل الدين في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له أمام عشرات الآلاف من المصلين خارج بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، التي توجد بها مكاتب حكومية إلى جانب البرلمان وسفارات دول أجنبية.



وبدأ أنصار الصدر اعتصاما خارج المنطقة الخضراء قبل أسبوع للضغط على الحكومة حتى تنفذ وعودها بمكافحة الفساد. وأبدى العبادي استعدادا للتحرك لكنه لم يسرع بإجراء التعديل الوزاري الذي أعلن اعتزامه تنفيذه في فبراير/ شباط.