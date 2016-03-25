الداخلية المصرية تعلن العثور على متعلقات "جوليو ريجيني"

صرح مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية المصرية بأن الأجهزة الأمنية تمكنت صباح الخميس 24 مارس من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه ، ومصرع جميع أفراد التشكيل عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة .

وأكد المتحدث أنه وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف محل إقامة شقيقة أحد المتهمين وتدعى رشا سعد عبدالفتاح حيث عثر بداخل شقتها على حقيبة هاند باج حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا وبداخلها ( محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم "جوليو ريجينى" مواليد 1988 و كارنيه الجامعة الأمريكية الخاص به ومدون به باللغة الإنجليزية باحث مساعد ، وكارنيه جامعة كامبريدج خاص به و فيزا كارد و 2 هاتف محمول كما عثر على حافظة جلدية حريمي مدون عليها باللغة الإنجليزية عبارة LOVE ، ومبلغ 5 آلاف جنيه ، وقطعة داكنة تشبه مخدر الحشيش وزنت 15 جرام ، وساعة يد حريمى سوداء اللون ، وثلاث نظارات شمسية) .