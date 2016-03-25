الحب من أول "شمة" خدمة جديدة "للمواعدة" في نيويورك

خدمة جديدة في نيويورك للمواعدة عو طريق "الشم"

الحب من أول "شمة" أو المواعدة عن طريق الشم فكرة جديدة في نيويورك تتيح للأشخاص غير المرتبطين اختيار شركائهم عن طريق اشتمام روائح قمصانهم المتسخة.

والمواعدة عن طريق الشم خدمة يصفها مبتكراها: الفنان "تيجا برايان" المدرس بمدرسة نيويورك للشعر، و"سام لافين" المحررة والباحثة بجامعة نيويورك، بأنها مشروع "فني".

ووفقا لهذه الخدمة فإن كل من المشتركين المئة الأوائل يقومون بارتداء قمصانهم ثلاثة أيام متتالية، بشرط عدم الاستحمام ويعيدانها إلى "برايان" و"لافين" اللذين يقومان بتقطيعها إلى عينات صغيرة ثم يرسلون دفعات من العينات إلى المشتركين في ذلك الأسبوع.

ويقول "برايان" إن التوافق يتم إذا أٌعجب مشترك برائحة آخر وحصل انجذاب شمي متبادل، وهو ما يعني – من وجهة نظر القائمين على هذه الخدمة – أن هناك حب جديد.

وتقوم الفكرة على علم الفرمونا،ت وهي الإشارات الكيميائية التي ترسلها كائنات من ضمنها اليربوع والزراف للفت انتباه شركائها.

ويدفع المشتركون مصاريف قدرها 25 دولارا لمرة واحدة، من دون أن يدركوا عمر أو جنس شركائهم أو ميولهم الجنسية.

يقول برايان " في معظم خدمات المواعدة الاعتيادية يتم الاعتماد على الصور الشخصية وعلى افتراضات تأتي من معلومات بصرية … (أما في هذه الحالة فإنه إما أن تحب رائحة شريكك فعلا أو ألا تحبها. وهو ما يعتبر أكثر حميمية.

قال "برايان" إنه و"لافين" استشارا "العديد من خبراء الشم" بشأن مشروعهما الفني الذي يهدف إلى اكتشاف ما إذا كان من الممكن أن يصيب سهم كيوبيد قلب شخص ما عن طريق رائحة شريكه المحتمل.