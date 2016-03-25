الجيش المصري : مقتل 60 مسلحا بسيناء والأهالي : القصف عشوائي

حملة أمنية للجيش المصري في سيناء – أرشيف

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية قيام "عناصر مقاومة الإرهاب" بإستهداف البؤر "الإرهابية" ما أسفر عن مقتل 60 "إرهابيا" وجرح نحو 40 آخرين فجر اليوم (الجمعة) في مدينتي رفح والشيخ زويد على حد وصفه.



وقال العميد "محمد سمير" في بيان عبر صفحته على "الفيسبوك" إنه في إطار استكمال عملية حق الشهيد وعلى ضوء توفر معلومات تفيد بتجمع عدد ممن وصفهم ب"العناصر الإرهابية" قامت عناصر مقاومة الإرهاب باستهداف اما وصفها بلبؤر الإرهابية والتي تم رصدها للقصاص لدماء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين الأبرياء وقد تم تدمير أماكن تجمع الإرهابيين والقضاء عليهم".

وأضاف البيان أن القوات المسلحة تواصل ملاحقة "العناصر الإرهابية" وإحكام السيطرة على محاور طرق التحرك.

كانت قرى مدينتي الشيخ زويد ورفح في محافظة شمال سيناء المصرية، قد تعرضت فجر الجمعة، لغارات عنيفة من قبل طائرات حربية قال الجيش إنها استهدفت "بؤرا للإرهابيين".

واستمر القصف الجوي والمدفعي منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع من دون طيار، في أجواء مدينتي رفح المصرية والفلسطينية.

وقالت مصادر قبلية في سيناء لـ"الجزيرة مباشر" إن 27 غارة –على الأقل- تعرضت لها مدن محافظة شمال سيناء، فيما لم تتمكن طواقم الإسعاف من تفقد المناطق المستهدفة .



وأوضح "أبو محمد المنيعي" أن الغارات استهدفت قرى قرب الشيخ زويد وشرق رفح المصرية، فيما تركزت الغارات أيضا على قرى اللفيتات والجورة والحسينات والتومة والظهير، وكذلك القصف المدفعي الذي استمر لساعات.

وفي وقت لاحق، أفاد شهود عيان أن عشرات المواطنين السيناويين فروا من منازلهم خشية قصفها من قبل الطيران الحربي الذي يستهدف المنطقة "بشكل عشوائي" وفق روايات شهود عيان من سكان مدينة الشيخ زويد.

وأطلق نشطاء من محافظة شمال سيناء نداءات استغاثة بضرورة تحرك فرق الإنقاذ والإسعاف والطواقم الطبية إلى المناطق المستهدفة؛ لأنها مناطق ذات طبيعة سكانية ، ما ينذر وجود قتلى ومصابين جراء عمليات القصف.

وفي سياق متصل، قال مصدر في الشرطة الفلسطينية أن طائرات استطلاع من دون طيار "إسرائيلية" حلقت في الأجواء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ ساعات أمس الخميس.

وأوضح المصدر الفلسطيني في تصريح لـ"الجزيرة مباشر" أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل واضح في مناطق جنوب قطاع غزة، وكذلك أصوات الطيران الحربي الذي شن الغارات على بعد 5 كيلومترات من الحدود مع غزة.