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الأمم المتحدة تدين "إعدام" الاحتلال لجريح فلسطيني

25/3/2016
 
استشهاد فلسطيني " أرشيف "

أدانت الأمم المتحدة أمس الخميس "عملية إعدام" لفلسطيني من قبل جندي من الاحتلال الإسرائيلي ووصفتها بأنها عمل "مريع وغير أخلاقي وظالم".
    
وفي بيان قال الموفد الخاص للأمم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف "أدين بشدة الأعدام التعسفي الظاهر لمهاجم فلسطيني في الخليل بالضفة الغربية".
    
وأضاف "أنه عمل مريع وغير أخلاقي وظالم يساهم فقط في تأجيج العنف ويجعل الوضع الحالي أكثر توترا مما هو عليه".
    
ورحب ملادينوف بإدانة هذا العمل على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون ودعا السلطات إلى محاكمة الجندي سريعا.
    
واعتقل جيش الإحتلال الخميس جنديا يشتبه في أنه قتل فلسطينيا جريحا قيل أنه هاجم جنودا في الخليل.
    
وأظهر شريط فيديو عن الحادثة نشر على الإنترنت أنها إحدى أكثر الحالات وضوحا للاستخدام المفرط  للقوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الحالية التي بدأت قبل ستة أشهر.

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