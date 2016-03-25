اعتقال سوري وسويسرية بإيطاليا بعد قصة حب في الزنزانة

اعتقل سوري فر من سجن سويسري مطلع شباط/فبراير بمساعدة حارسة وقعت في غرامه في إيطاليا برفقة المرأة بحسب شرطة ميلانو اليوم (الجمعة).

عناصر من الشرطة ـ أرشيف

وقال متحدث باسم شرطة ميلانو لوكالة فرانس برس إن السوري البالغ من العمر 27 عاما والمدان بأعمال عنف وشريكته السويسرية (32 عاما) لم يكونا مسلحين لكنهما "قاوما اعتقالهما".

ووفقا للعناصر الأولية في التحقيق كان الثنائي يستعد للتوجه إلى الشرق الأوسط بعد قضاء بضعة أسابيع في هذه المنطقة التي كانت المرأة تعرفها جيدا.

وقال المتحدث "لا يتعلق الأمر بأي نشاط إرهابي" بل "قصة حب".

وسبق أن صدر بحق الثنائي مذكرة توقيف دولية بتهمة الفرار والتواطؤ في الفرار، أصدرتها السلطات السويسرية.

وليل الثامن إلى التاسع من شباط/فبراير في زيورخ فتحت الشابة باب زنزانة المعتقل قبل أن تفر معه، وأودعا السجن إلى أن يتم إبعادهما إلى سويسرا.