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أوروبا تتجه لتطبيق نظام تبادل بيانات المسافرين

25/3/2016

هجمات بروكسل الأخيرة خلفت عشرات القتلى والجرحى – رويترز

طالب وزراء الخارجية والعدل في الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، البرلمان الأوروبي بـ"إقرار لائحة نظام تسجيل بيانات المسافرين (PNR) بشكل عاجل"، بغرض مشاركة تلك البيانات بين الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للوزراء الأوروبيين، عقب هجمات بروكسل الأخيرة، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، الثلاثاء الماضي.

وتهدف اللائحة، إلى جمع بيانات المسافرين عبر الخطوط الجوية، ومشاركتها بين الدول الأعضاء، "من أجل منع الجرائم الإرهابية والخطيرة وتحديدها وتحريها وملاحقتها قضائيًا"، إلاّ أن الجدل لا يزال مستمرا كون اللائحة تنتهك مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

من ناحية أخرى، أعلن مدير وحدة التنسيق لتحليل التهديدات البلجيكي، باول فان تيغشلت، أن بلاده خفضت مستوى إنذار التهديد الإرهابي إلى الدرجة الثالثة، بعد أن كانت رفعته إلى الدرجة الرابعة (القصوى)، عقب هجمات بروكسل الأخيرة.

وقُتل 31 شخصاً، إضافة إلى المهاجمين، وأصيب ما لا يقل عن 260 آخرين، وفقاً لما أعلنه مركز الأزمات في بروكسل، جراء هجمات استهدفت، محطة "ميلبيك" لقطار الأنفاق، ومطار "زافينتيم"، أمس الأول الثلاثاء، وتبناها تنظيم داعش الإرهابي، بالعاصمة البلجكية.

وعقب الهجمات رفعت بلجيكا حالة التأهب الأمني في عموم البلاد إلى أقصى درجة، كما قامت بإخلاء المطار، وإلغاء كافة الرحلات الجوية، في وقت شهدت فيه العديد من الدول الأوروبية استنفاراً أمنيًا، وسط إدانات دولية وعربية واسعة.

 

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