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أمريكي معتقل بكوريا الشمالية يعترف بالتجسس لصالح "سيول"

25/3/2016

الأمريكي – أوتو وارمبيير – المتهم بمحاولة سرقة لافته في كوريا الشمالية

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء ووكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا (الجمعة) إن رجلا يحمل الجنسيتين الكورية والأمريكية، معتقل في كوريا الشمالية اعترف بمحاولة سرقة أسرار عسكرية من بيونغيانغ.

وذكرت كيودو أن كيم دونج تشول الذي قال فيما سبق إنه مواطن أمريكي بالتجنس واعتقل في كوريا الشمالية في أكتوبر تشرين الأول طلب الرأفة به خلال لقاء مع وسائل إعلام في بيونغيانغ.

وأضافت الوكالة أن كيم اعتذر عن محاولته سرقة أسرار عسكرية بالتواطؤ مع كوريين جنوبيين وقال إن الهدف كان إسقاط النظام في كوريا الشمالية.

وقال مصدر في بيونغيانغ لرويترز (الجمعة) إنه تم إخطار دبلوماسيين بالعاصمة الكورية الشمالية في الصباح باعترافات كيم التي تتشابه مع اعتراف أمريكي آخر هو "أوتو وارمبيير" المحتجز أيضا في الشطر الشمالي.

وحكم على وامبيير في وقت سابق هذا الشهر بالأشغال الشاقة 15 عاما لمحاولته سرقة لافتة دعائية، كما يحتجز الشمال قسا مسيحيا يحمل الجنسيتين الكورية والكندية يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة التخريب.

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