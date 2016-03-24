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86 مليون طفل لا يعرفون الحياة خارج مناطق الصراعات

24/3/2016
صورة أرشيفية للصراع بالعراق

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة  يونيسيف اليوم الخميس إن 86.7 مليون طفل دون سن السابعة لا يعرفون  حياة لهم خارج مناطق الصراعات.
     
وحذر اليونيسيف من أن نشوء الطفل في منطقة صراع حيث يواجه أحداثا مؤلمة  ويعيش تحت ضغط مستمر، يمكن أن يعرضه لمشكلات عاطفية ووجدانية دائمة.
     
وقالت مديرة اليونيسيف لتنمية الطفولة المبكرة، بيا بريتو، في بيان صحفي  إن الأمن والأسرة والأصدقاء واللعب والروتين ، وهي العناصر ذات الأهمية  القصوى لتنمية مهارات التعلم لدى الطفل، تغيب بشكل كبير في مثل تلك  الظروف الصعبة. 

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