مصر تعلن مقتل أعضاء تشكيل عصابي يقوم بخطف أجانب

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني – أسوشيتدبرس

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس مقتل أعضاء "تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه"، وذلك بعد قرابة شهرين على مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني بعد خطفه في القاهرة.

ولم يعلن عن خطف أي أجنبي مؤخرا في مصر باستثناء ريجيني (28 عاما) الذي فقد أثره في 25 يناير/كانون الثاني في وسط القاهرة في ظروف غامضة ثم عثر على جثته في الثالث من فبراير/شباط بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الرسمي على فيسبوك أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت صباح اليوم الخميس من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة (ضاحية في شمال شرق القاهرة) تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه".

وأضاف البيان أنه "تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع عناصر التشكيل" من دون مزيد من التفاصيل.

ورفض وزير الداخلية المصرية توجيه التهمة الى الشرطة المصرية بالتورط في موت ريجيني الذي كان يعد أطروحة عن الحركات والنقابات العمالية المصرية لنيل الدكتوراه.

ويؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون مصريون أن عناصر الشرطة أو جهاز الاستخبارات أوقفوا الطالب وأنه تعرض للتعذيب خلال توقيفه للحصول منه على اعترافات.

وتميل الأوساط الدبلوماسية والصحافة الإيطالية إلى تأييد هذه الرواية.

وطالب البرلمان الأوربي في العاشر من مارسآذار الجاري مصر بكشف "الحقيقة" حول مقتل ريجيني، ودان في قرار الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

كما دعا السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب.