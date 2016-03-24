ماليزيا تعتقل 13 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة

الشرطة الماليزية عززت إجراءاتها الأمنية عقب هجمات بروكسل- الجزيرة

قال المفتش العام للشرطة الماليزية اليوم الخميس إن السلطات اعتقلت 13 شخصا يعتقد أنهم أعضاء في خلايا ذات صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، وجرت الاعتقالات في إطار عملية لمكافحة الإرهاب أطلقت أمس الأربعاء.

وقال المفتش العام خالد أبو بكر على موقع تويتر إن الشرطة الماليزية صادرت أيضا خلال المداهمة منشورات لها صلة بالدولة الإسلامية.

وأُعلن عن الاعتقالات بعد أن صرح خالد في مقابلة مع صحيفة ذا ستار المحلية نشرت اليوم الخميس بأن الشرطة الماليزية ستشكل وحدة لمكافحة الإرهاب في كل ولاية.

وقال خالد في المقابلة إن هجمات بروكسل الدامية أوضحت أنه على السلطات الماليزية التحرك لدى حصولها على "أي معلومة بسيطة" وإنه "ليس بوسعها الانتظار لترى ما سيحدث" إذا كانت هناك إمكانية حقيقية لوقوع هجوم.