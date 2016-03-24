فيسبوك يطوّر أداة لمحاربة التحرش على الشبكة الاجتماعية

فيسبوك

يعمل فيسبوك حاليا على تطوير أداة جديدة لمحاربة التحرش على الموقع، حيث يصل للمستخدم تنبيه في حالة قيام أحد بانتحال شخصيته أو اسمه على الشبكة الاجتماعية.



و تختبر فيسبوك الأداة الجديدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث يمكن للمستخدم الذي يجد من ينتحل شخصيته إرسال تقرير عن هذا الحساب بأنه غير لائق أو يحتوي على مشاهد إباحية.



و تسعى فيسبوك من خلال هذه الخدمة منع انتحال الشخصية، وذلك بالتركيز على منع الأسماء الوهمية لإجبار المستخدمين على استعمال أسمائهم الحقيقية لتسجيل الدخول والاستفادة من خدمات الموقع بشكل كامل.