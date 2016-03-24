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فيسبوك يطوّر أداة لمحاربة التحرش على الشبكة الاجتماعية

24/3/2016
فيسبوك

يعمل فيسبوك حاليا على تطوير أداة جديدة لمحاربة التحرش على الموقع، حيث يصل للمستخدم تنبيه في حالة قيام أحد بانتحال شخصيته أو اسمه على الشبكة الاجتماعية.

و تختبر فيسبوك الأداة الجديدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث يمكن للمستخدم الذي يجد من ينتحل شخصيته إرسال تقرير عن هذا الحساب بأنه غير لائق أو يحتوي على مشاهد إباحية.

و تسعى فيسبوك من خلال هذه الخدمة منع  انتحال الشخصية، وذلك بالتركيز على منع الأسماء الوهمية لإجبار المستخدمين على استعمال أسمائهم الحقيقية لتسجيل الدخول والاستفادة من خدمات الموقع بشكل كامل.

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