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شهيدان برصاص الاحتلال وسط الخليل

24/3/2016
شهيدا الخليل

استشهد شابان فلسطينيان، صباح الخميس، بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، النار صوبهم، في "تل الرميدة" بمدينة الخليل، في الضفة المحتلة، بدعوى تنفيذهما عملية طعن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على شابين بدعوى تنفيذهما عملية طعن، أٌصيب خلالها جندي إسرائيلي بـ "جراح متوسطة".

وأفادت صحف إسرائيلية أن الشابين "استشهدا" برصاص أُطلق عليهما من قبل القوات الإسرائيلية المتواجدة في المكان.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال منعوا طواقم الإسعاف من الوصول للشابين لتقديم العلاج لهما، وتُرِك الشابان ينزفان على الأرض حتى الموت.

 

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