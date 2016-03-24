شاهد: مصريون ينتجون الغاز من روث الحيوانات

لجأ مزارعون مصريون إلى إنتاج الغاز الطبيعي من روث الحيوانات لمواجهة شحن غاز البوتجاز وارتفاع أسعار الطاقة في مصر.

وتحول مزارعون في محافظة الشرقية إلى استخدام الطاقة الحيوية باعتبارها صديقة للبيئة ووسيلة موفرة للنفقات في تسميد مزارعهم وتوفير غاز الطهي اللازم لمنازلهم.

وأُطلق مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة في عام 2013 تحت إشراف وزارة البيئة، وأقام حتى الآن أكثر من ألف وحدة غاز حيوي في نحو 18 محافظة بمصر.

وتُملأ الوحدات بروث الماشية، ومخلفات المحاصيل التي تحولها البكتريا في الخزان إلى غاز الميثان.

وبعد إنتاج الميثان تتحول بقايا المخلفات إلى سماد يُستخدم في تسميد الأراضي الزراعية.

وأكد مزارع من محافظة الشرقية على دلتا نهر النيل أن المشروع جعل نوعية محاصيله أفضل.

وتتكلف وحدة الغاز الحيوي نحو خمسة آلاف جنيه مصري (560 دولارا) لكنها يمكن أن توفر المال من فاتورة الغاز على المدى البعيد.

ويتوسع المشروع عن طريق تدريب رواد أعمال على إنشاء وحدات جديدة.

وقالت مهندسة كيميائية تدعى شيماء عمرو مؤسسة شركة بيو مكس إنها بدأت تدريب مهندسين آخرين على هذه التكنولوجيا.

ودرب المشروع حتى الآن أكثر من 35 مهندسا و40 عاملا مما أدى إلى إنشاء 20 شركة متخصصة في بناء وحدات الغاز الحيوي.

وتعاني مصر -التي كانت ذات يوم تُصدر الغاز للخارج- من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود مع زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج وهو ما حولها إلى مستورد للطاقة من الخارج.