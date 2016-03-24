شاهد: حكم بالسجن 40 عاما على زعيم صرب البوسنة السابق

قضت المحكمة الجنائية الدولية بالسجن 40 عاما على الزعيم الصربي السابق رادوفان كرادجيتش في الجرائم التي شهدتها البوسنة في تسعينيات القرن الماضي.

وحملت المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة مسؤولية مجزرة سربرينيتسا وحصار سراييفو الدامي.

وأعلنت المحكمة الحكم بحضور عدد من الضحايا بينهم معتقلون سابقون في معسكرات وأمهات لعدد من ضحايا مجزرة سربرينيتسا، وكذلك دبلوماسيون وصحفيون من جميع أنحاء العالم.

ووجهت إلى كرادجيتش (70 عاما) 11 تهمة بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة التي أسفرت عن سقوط مئة ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون آخرين بين 1992 و1995.

وبذلك يصبح كرادجيتش أرفع مسؤول تحاكمه هذه المحكمة لجرائم وقعت خلال حرب البوسنة، بعد وفاة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش خلال محاكمته في 2006.

وكان كرادجيتش الذي تولى خلال المحاكمة الدفاع عن نفسه بنفسه، زعيم جمهورية الصرب الكيان الصربي في البوسنة، ويفيد محضر الاتهام أنه كان يريد تقسيم البوسنة "وطرد المسلمين والكروات إلى الأبد من أراض يطالب بها صرب البوسنة".

وقد أكد الأربعاء أنه خاض "معركة دائمة من أجل حماية السلام ومنع وقوع الحرب وخفض معاناة كل الاشخاص بمعزل عن دياناتهم".

وكان كرادجيتش أفلت من القضاء الدولي 13 عاما متخفيا بإطلاق لحيته والادعاء أنه خبير في الطب البديل.

والقي القبض عليه في بلغراد في يوليو/تموز 2008 ونقل إلى لاهاي حيث دفع ببراءته في مارس/ آذار 2009.