شاهد: الأجهزة الالكترونية تقترب من الاستغناء عن بطارياتها

طورت شركة إسرائيلية تكنولوجيا للطاقة شمسية يمكنها توليد الطاقة دون الحاجة لأشعة الشمس، الأمر الذي سيجعل البطاريات المستخدمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية جزء من الماضي.

والمنتج الذي تطوره شركة ثري جي سولار فوتوفولتيكس شكل متطور لتقنية الخلايا الشمسية الصبغية ذات الأصباغ الحساسة للضوء التي تستخدم الخلايا الكهروضوئية المطبوعة على الزجاج لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم يوميا بدءا من فأرة الكمبيوتر وحتى الساعة الذكية.

وفي حين تحتاج الطاقة الشمسية عادة ضوء الشمس لإنتاج الكهرباء فإن هذه الخلايا الشمسية الصبغية حساسة للغاية لدرجة أنها تستطيع توليد الطاقة من الضوء غير المباشر في داخل المباني.

و ابتكرت الشركة ثري جي سولار جهازا سيجري توصيله أو تثبيته في الكترونيات لاسلكية جديدة كي لا توجد حاجة لتغيير البطارية، أو إعادة شحنها. بالتالي فعندما يكون لديك آلاف الحساسات على سبيل المثال في مبنى ، وهو ما سيحدث في السنوات القليلة المقبلة، فلن تكون لديك حاجة لتغيير بطارية مرة أخرى."

وتُعرف الخلايا الشمسية الصبغية أيضا باسم خلايا جراتزل على اسم البروفيسور مايكل جراتزل الذي يعمل في معهد علمي بسويسرا واكتشفها قبل نحو 20 عاما.

ووجد جراتزل أن ضوء الشمس يحفز الصبغة ليخرج شحنة الكترونية دون حاجة إلى أشباه موصلات غالية الثمن بطريقة مماثلة لتلك التي يستخدم فيها النبات الكلوروفيل لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة عن طريق البناء الضوئي.