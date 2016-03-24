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شاهد.. اقتصادي: أزمة الدولار في مصر تحتاج لحل سياسي

24/3/2016

قال مصطفى عبد السلام، رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة العربي اليوم، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جاء كرد فعل على التعديل الوزاري الجديد.

وأضاف عبد السلام خلال استضافته في "النافذة المسائية" على "الجزيرة مباشر" إن رد الفعل جاء تأكيدا لشعور المضاربين في السوق على عدم قدرة الحكومة الجديدة على ضبط الأسعار.

وتابع أن استبعاد البنوك المصرية في التعامل مع شركات الصرافة للجنيه كوسيط بين المبادلة بين العملات الأجنبية والدولار الأمريكي، لن يحل أزمة الدولار لكنه سيحد من تفاقم أسعار الصرف "الوهمي" للعملات الأجنبية الأخرى.

وقال إن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة يؤذي الاستثمارات بصورة كبيرة.

وأضاف أن مشكلة الدولار في مصر مشكلة هيكلية تحتاج إلى حل سياسي يعيد الاستثمارات الأجنبية والسياحة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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