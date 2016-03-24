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شاهد: اختيار يمني "طبيبا للعام" في المجر

24/3/2016

اختار مجريون طبيبا يمنيا كطبيب للعام، تقديرا لتفانيه في رعاية أطفالهم.

وفي استفتاء عبر الانترنت منح ذوو أطفال مرضى الطبيب محمد عبد الرحمن عبد الرب لقب "طبيب العام" لإخلاصه في عمله.

ويعالج الطبيب الذي نشأ في اليمن مئات المواليد الجدد سنويا وبينهم كثير من الأطفال المبتسرين. وتلقى جائزة أستيلاس المرموقة في بودابست الأسبوع الماضي.

ويقول طبيب الأطفال عبد الرب (45 عاما) الذي يقيم ويعمل منذ أكثر من 20 عاما في مدينة جيولا -التي تقع في شرق المجر قرب الحدود مع رومانيا- إنه يشعر في قرارة نفسه بأنه مجري حتى النخاع.

ويقول عبد الرب إنه وجد نفسه في وطن جديد كطبيب في جيولا حيث يتقبله المجريون برحابة صدر.

وفي غرفة الكشف الخاصة به يتعامل الطبيب مع طفلة صغيرة تعاني من مشكلة في الجلد باللعب الأمر الذي يشعرها وأمها بأنهما يعرفانه منذ زمن ويخفف قلقهما.

ووصل عبد الرب إلى المجر لدراسة الطب في عام 1989 عندما سقطت الشيوعية.

ونشأ الطبيب اليمني الأصل في قرية صغيرة باليمن وقرر أن يصبح طبيبا عقب وفاة شقيقته الصغرى بعد أن بلعت خطأ عملة معدنية ولم يجدوا طبيبا على مقربة لإنقاذها، وتوفيت أمام عينيه.

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