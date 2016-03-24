بعد 95 عاما من اختفائها .. العثورعلى سفينة للبحرية الأمريكية

صورة أرشيفية لقطع بحرية أمريكية

لنحو قرن ظل مصير سفينة القطر "كونيستوغا" التابعة للبحرية الأمريكية وطاقمها المكون من 56 شخصا، واحدا من أكثر الألغاز البحرية المحيرة.

وقالت السلطات الأمريكية أمس الأربعاء إنها عثرت عليها في قاع المحيط على بعد 50 كيلومترا فقط من جسر غولدن غيت بريدج في سان فرانسيسكو، وذكر مساعد وزير البحرية دينيس ماكجين في بيان صحفي: "بفضل العلم الحديث والتعاون بين الوكالات، لم يعد مصير كونيستوغا لغزا".

وانطلقت السفينة من خليج سان فرانسيسكو في 25 مارس/آذار 1921 باتجاه بيرل هاربور في المياه التي كانت ضمن حدود هاواي الأمريكية بالمحيط الهادئ في ذلك الوقت، واختفت السفينة منذ ذلك الحين.

وقامت البحرية بعمليات بحث مكثف عنها دون جدوى.

وكانت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد قامت بمسح لقاع المحيط بالقرب من جزر فارالون قبالة سان فرانسيسكو في 2009 وتم العثور على حطام مجهول، واستمر الأمر حتى أكتوبر/تشرين أول 2015 حتى قامت البحرية بإرسال عالم آثار وضباط كبار من البحرية في مهمة لتأكيد أن هذا الحطام هو للسفينة "كونيستوغا".