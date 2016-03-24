بعد انتحار4 جنود .. إسرائيل تُجنِّد أطباء نفسيين

الأمراض النفسية تتفشى في الجيش الإسرائيلي (قدس برس)

حذر رئيس "وحدة الصحة النفسية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن عدد المرضى في جيش الاحتلال المصابين بأمراض نفسية سيتضاعف خلال السنوات العشر القادمة بمعدل ثلاثة أضعاف.

وأشار العقيد كارين، خلال جلسة استماع عقدت في الكينست أمس الأربعاء، إلى أن الآلاف من جيش الاحتلال في رحلة علاج.

وكشف عن أن طيارين في سلاح الجو يتناولون مضادات الاكتئاب، وحذر من السماح لهؤلاء الخروج بأسلحتهم خارج قواعدهم لأنهم يشكلون خطورة.

وقال كارين "لقد حذرنا المسؤولين العسكريين من خطورة ذلك، لكنهم اتخذوا قرارا بالسماح للجنود بأخذ أسلحتهم إلى المنازل".

وأضاف أن الشبان المرشحين للخدمة العسكرية يتجنبون طلب المساعدة عندما يتعلق الأمر، بمعاناتهم من أمراض نفسية وهذا يخلق أزمة للجيش، وبالتالي لا يمكن للنظام العسكري تحديد الاضطرابات النفسية والعقلية لهؤلاء الجنود.

وأشار إلى انتحار أربعة جنود مؤخراً بسبب معاناتهم من أمراض نفسية خطيرة، لم يفصحوا عنها.

وكانت صحيفة "هآرتس"، قد كشفت مؤخراً عن قيام الجيش الاسرائيلي بتجنيد اختصاصيين نفسيين للعمل في صفوفه، بعد تزايد الأمراض النفسية وظاهرة الانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي.