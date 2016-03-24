بالفيديو.. هنية: بداية واعدة للحوار مع الأخوة في مصر

قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن وفد الحركة توجه إلى القاهرة وعواصم عربية لتوفير غطاء عربي وإسلامي وشعبي ورسمي لانتفاضة القدس.

وأضاف خلال كلمة جماهيرية في المحافظة الوسطى بالقطاع إن الحوار مع مصر تناول ثلاثة ملفات هي العلاقات الثنائية، ومشاكل قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهلها بدءا من المعبر والحصار والمساعدات، والقضية الفلسطينية ببعدها الوطني وبعدها الشامل.

وتابع أن المحادثات مع مصر " قد تبدأ بطيئة أو في مربع خاص، أو تمتلئ بالهواجس الأمنية، ولكنه المدخل للحديث جديا وعميقا حول العلاقات الثنائية".

وأضاف أن "البداية في الحوار مع الإخوة في مصر بداية واعدة آمل أن تكون بداية نابضة".

وأكد هنية على أن " بندقيتنا لا تتوجه إلا للعدو المحتل، وهدفنا تحرير فلسطين".

وأضاف أن " استراتيجيتنا لا نتدخل في شؤون الدول ونحرص على الأمن القومي للأمة العربية ولا نتدخل خارج القطاع".

وقال هنية إن انتفاضة القدس في الضفة الغربية دخلت مرحلتها الثالثة وهي مرحلة العمليات المسلحة، لتؤكد أن الانتفاضة قد تخطت كل مراحل الاحتواء، وطمسها أو التعاون الأمني من أجل قتلها.

وأضاف أن هدف الانتفاضة الاستراتيجي هو "دحر العدو الصهيوني وتحرير أراضينا المحتلة".

وقال إن قرار حركة حماس هو السعي لإقامة مصالحة حقيقية، واستعادة الوحدة بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن هناك حوارات متواصلة حاليا في الدوحة لإتمام هذه المصالحة، وتسعى هذه الحوارات إلى التوصل لآليات لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا وليس عقد اتفاقيات جديدة.