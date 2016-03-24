اليابان تستأنف أنشطة "صيد الحيتان"، رغم المعارضة الدولية

اليابان تستأنف عمليات صيد الحيتان رغم الانتقادات الدولية

رغم الانتقادات الدولية التي تواجهها اليابان جراء ممارساتها في صيد الحيتان ، عاد الأسطول الياباني لصيد الحيتان إلى بلاده الخميس من رحلة صيد بالمحيط المتجمد الجنوبي حاملا حصيلة تتجاوز 300 حوت منها حيتان في مراحل الحمل.

كانت محكمة العدل الدولية قد قضت عام 2014 بأن توقف اليابان صيد الحيتان في المحيط الجنوبي ما منعها من الصيد خلال ذاك الموسم لكنها أوضحت وقتئذ أنها تعتزم مواصلة نشاطها فيما بعد.

ثم عدلت اليابان من خطتها لخفض أعداد صيدها من حوت المنك بواقع الثلثين عن مواسم الصيد السابقة، وكان الأسطول الياباني قد أبحر في ديسمبر/ كانون الأول على الرغم من الانتقادات الدولية لاسيما من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وقالت وكالة المصايد اليابانية إن السفن الأربعة التي شاركت في مهمة الصيد عادت اليوم إلى مدينة شيمونوسيكي بجنوب غرب اليابان التي يرسو بها أسطول صيد الحيتان بعد أن حققت هدفها بصيد 333 حوتا.

ومن بين حصيلة الصيد هذه103 حيتان من الذكور و230 من الإناث وكانت 90 في المئة من الإناث اليافعة في مراحل الحمل المختلفة.

وتتمسك اليابان بأن صيد الحيتان والتغذي على لحومها جزء مهم من ثقافتها الغذائية، وتزعم منذ فترة طويلة أن معظم أنواع الحيتان غير معرض للخطر.

وتعارض استراليا والولايات المتحدة وأنصار الحفاظ على البيئة صيد الحيتان، وأشارت إلى أن أغراض اليابان الخاصة بالبحث العلمي يمكن أن تجري دون قتل الحيتان، وان من غير المقبول أن تتحدى اليابان حكم محكمة العدل الدولية.

وأبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي ينحدر هو نفسه من منطقة رئيسية لصيد الحيتان لجنة برلمانية في يونيو حزيران الماضي بأن اليابان ستمضي قدما في خططها لصيد الحيتان مع نية إحياء صيد الحيتان للتجارة.