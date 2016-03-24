الموت يغيب أسطورة الكرة الهولندية "يوهان كرويف"

أسطورة الكرة الهولندي – يوهان كرويف

أعلن موقع يوهان كرويف –أسطورة كرة القدم الهولندية لاعبا ومدربا– على الإنترنت وفاته عن عمر يناهز 68 عاما. وقال الموقع إنه توفي وسط عائلته وأصدقائه في برشلونة الاسبانية بعد صراع مع السرطان.

وكان كرويف كلاعب مثالا لما عرف "بالكرة الهولندية الشاملة" التي تركز على الاستحواذ على الكرة وتناقلها بسرعة ومشاركة كل اللاعبين في الهجوم والدفاع.

وبرز كرويف كأحد أعظم اللاعبين في العالم مطلع سبعينيات القرن الماضي عندما ساعد أياكس امستردام في الفوز ببطولة كأس أوروبا ثلاث مرات متتالية بين عامي 1971 و1973 كما فاز بجائزة أفضل لاعب أوروبي في أعوام 1971 و1973 و1974.

وانضم إلى برشلونة مقابل مبلغ قياسي بلغ مليوني دولار، وبعد ذلك وكمدرب قاد الفريق الاسباني للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى خلال نحو 15 عاما في 1974.

وكان أحد لاعبي المنتخب الهولندي العظيم الذي تأهل إلى نهائي كأس العالم 1974. واشتهر حينها بمراوغة بارعة أطلقت باسمه نجح من خلالها في خداع المدافعين المنافسين.

وكان الأسطورة الراحل مدخنا شرها وخضع لجراحة في القلب عام 1991.