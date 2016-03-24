الشرطة الأمريكية تستعين بشركة إسرائيلية لاختراق الآيفون

هاتف الآيفون

نشرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من المحتمل أن تساعد شركة إسرائيلية تُدعى سيليبريت ( Cellebrite )متخصصة مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" في اختراق هاتف آيفون.

وفي هذه الحالة لن تحتاج الشرطة الأمريكية إلى مساعدة من شركة آبل التي رفضت محاولة اختراق هاتف لها ووصل الأمر للقضاء الأمريكي.

وقد ثار جدل واسع بين المدافعين عن الخصوصية بقيادة آبل و بين المطالبين باختراق الهاتف لدواعي أمنية .

جدير بالذكر أن الأزمة تعود لهاتف الآيفون الذي كان مع "سيّد فاروق" مُنفذ عملية إطلاق النار في مدينة "سان بيرناردينو" الأمريكية والتي راح ضحيتها 14 شخصًا أواخر العام الماضي. وأرادت الشرطة الفيدرالية الأمريكية تتبع أي خيوط لمنفذ العملية عبر الكشف عن سجلات هاتفه و هو ما رفضته آبل .