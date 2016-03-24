الدنماركي "محمد الباشا" يفوز بكأس العالم التفاعلية

نجح المراهق الدنماركي محمد الباشا في الفوز بكأس العالم التفاعلية لكرة القدم على الاجهزة الرقمية "البلايستيشن والإكس بوكس" والحصول على جائزة مالية قدرها 20 ألف دولار إضافة لحضوره حفل تكريم أفضل لاعب في العالم في زيورخ السويسرية عام 2017.

وفاز الباشا ذو الـ17 عامًا في النهائي الكبير على الإنجليزي شون آلان في اللقاء الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

والنهائي الكبير هو الاسم الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على المرحلة النهائية من البطولة التي أقيمت من مرحلتين، مرحلة التصفيات الأولية والتي بدأت منذ أكتوبر الماضي، ومرحلة التصفيات النهائية التي ضمت 32 لاعبًا هم من تأهلوا من التصفيات الأولية.

وشهدت البطولة للمرة الأولي حرية اختيار اللاعبين إما المشاركة عن طريق أجهزة "بلايستيشن4" أو "إكس بوكس" .

ونجح «الباشا» في حسم النهائي والتتويج باللقب بعدما تغلب على منافسه الإنجليزي بموجب قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، حيث أن لقاء الذهاب انتهي على أرض الباشا بالتعادل الإيجابي «2-2»، ولقاء العودة انتهي بالتعادل أيضاً«3-3» ليفوز الباشا باللقب.