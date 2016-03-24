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البنوك المصرية تتبادل الدولار بعملات عربية دون الجنيه

24/3/2016
الجنيه المصري

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لرويترز اليوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى، وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

 وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة "البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى."
 
ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.
 
وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة "بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري، التعليمات الجديدة هي "عملات مقابل عملات’."
 
ووصل سعر الدولار في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بعد خفض البنك المركزي سعر الجنيه 12 بالمئة الاسبوع الماضي ، ويباع الدولار للأفراد في البنوك بسعر 8.88 جنيه.
 
وسعى البنك المركزي من خلال خفض سعر الجنيه وعدة عطاءات استثنائية طرح فيها نحو 2.4 مليار دولار إلى التصدي لمشكلة شح الدولار وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء.
 
وبعد ركود استمر بضعة أيام في السوق السوداء عقب إجراءات البنك المركزي سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات.

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