إقالة وزير الرياضة البرازيلي

وزير الرياضة المُقال

قال جاك واجنر كبير موظفي الرئاسة في البرازيل إن جورج هيلتون وزير الرياضة أقيل من منصبه قبل خمسة أشهر فقط على استضافة البلاد للألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وأبلغ واجنر الصحفيين في ريو إن ريكاردو ليسر – وهو مسؤول كبير في وزارة الرياضة والمسؤول عن إدارة الاستعدادات الخاصة بالأولمبياد – سيحل على الأرجح محل هيلتون.

وجاء ترك هيلتون لمنصبه عقب استقالته من عضوية الحزب الجمهوري البرازيلي وهو جزء من الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه روسيف وذلك يوم الجمعة الماضي. وانفصل الحزب الجمهوري البرازيلي عن الائتلاف الحاكم بزعامة روسيف الأسبوع الماضي واستقال الوزير من الحزب للحفاظ على منصبه الحكومي.

ويمثل رحيل هيلتون إشارة على ـن الأزمة السياسية المتصاعدة في البرازيل قد تؤثر على استعدادات البلاد لأول دورة أولمبية تقام في أمريكا الجنوبية وذلك في أغسطس آب المقبل.