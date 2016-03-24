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إسرائيل تتهم فلسطينيا باختراق نظام طائراتها

23/3/2016

سلطات الاحتلال تتهم شابا فلسطينيا باختراق نظام طائرات إسرائيلي

أعلنت مصادر قضائية إسرائيلية توجيه اتهامات إلى قرصان معلوماتية فلسطيني الأربعاء تتعلق باختراق أجهزة كمبيوتر تستخدمها طائرات بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال كانت تحلًق فوق قطاع غزة .

وأفاد بيان للقضاء والشرطة الإسرائيلية أن "لائحة اتهام وجهت ضد مجد جواد عويضة من قطاع غزة (23 عاماً)، وهو مهندس انضم إلى حركة الجهاد الإسلامي عام 2011".

ووجهت إلى عويضة تهم ”الانتماء إلى منظمة إرهابية، والتجسس عبر الكمبيوتر، بشكل يضرّ بالأمن القومي الإسرائيلي".

وعويضة متهم بأنه طوّر برنامجاً لاختراق منظومة طائرات بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تنقل صوراً لقطاع غزة، ما أتاح لقادة حركة الجهاد الإسلامي الاطلاع عليها.

كما وجهت له تهم تتعلق بتصميم برنامج لاختراق كاميرات الطرق والساحات العامة في إسرائيل، وأخر للاطلاع على حركة الطائرات في مطار بن غوريون ومعرفة برامجها وأدق تفاصيلها .

واعتقل عويضة في 23شباط/  فبراير الماضي عند معبر بيت حانون/ إيريز، عندما كان في طريقه للضفة الغربية بصحبة فريق مكون من ستة أشخاص للالتقاء بمواهب في مجال عمله كمدير لنادي المواهب الفلسطينية.

ومددت المحكمة اعتقال عويضة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عبّر عن قلقه من منع محامي عويضة من زيارته، وإعطاء أي معلومات حول ظروف اعتقاله ومجريات التحقيق معه.

 

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