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ألمانيا تقر قانون لحماية "الداعرات"

24/3/2016
البرلمان الألماني

أقر مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء  مشروع قانون لحماية الداعرات (بائعات الهوى) من الاستغلال،  وذلك بعد نقاشات استغرقت  شهورا.
     
وذكرت دوائر حكومية أن مشروع القانون ينص على إلزام مشغلي بيوت الدعارة  بالتقدم لدى السلطات المختصة لحصول على تصريح بفتح بيوت دعارة أو القيام  بأنشطة الاتجار في الجنس.
     
وسيتعين على كل مشغل طرح خطة للتشغيل والخضوع لإجراءات التفتيش على  مطابقة النشاط، ومن المنتظر بموجب المشروع وقف كل أشكال احتقار الآدمية  والاستغلال في نماذج بيوت الدعارة المعروفة باسم (فلات ريت) والتي تحدد  للعميل سعر دخول ثابت يحصل مقابله على خدمات المكان لفترة محددة.
     
ويلزم المشروع العاملات في مجال الدعارة بتسجيل أسمائهن لدى السلطات  المختصة والخضوع للاستشارات الصحية، وسيتعين على الداعرات بين سن 18  إلى 21 عاما تجديد التسجيل بعد عام فيما يحظر ممارسة الدعارة لأقل من  18 عاما.
     
جدير بالذكر أن مهنة الدعارة لا يعرفها العالم العربي و الإسلامي بشكل رسمي حيث تجرم الشريعة الإسلامية كل أشكال الجنس خارج نطاق الزواج، و كل أشكال الاتجار بالبشر.

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