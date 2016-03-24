أستراليا ترجح: "حطام موزمبيق" يعود لطائرة ماليزيا المفقودة

الطائرة الماليزية المختفية

قال دارين تشيستر، وزير البنية التحتية والنقل الأسترالي، الخميس، إن الحطام الذي انتشل من موزمبيق ووصل إلى أستراليا من أجل فحصه هذا الأسبوع "يحتمل بشكل كبير" أن يكون للطائرة الماليزية المفقودة منذ عامين.

وأضاف الوزير الأسترالي أن فحص قطعتي الحطام قد اكتمل، موضحا أن فريق التحقيق وجد أن القطعتين تتسقان مع لوحات من طائرة بوينج 777 تابعة للخطوة الجوية الماليزية.

وأشار إلى أن التحليل خلص إلى أن الحطام يعود بشكل شبه مؤكد إلى (الرحلة الجوية) إم إتش 370.

واختفت الطائرة التي كانت متجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصًا بعد مدة وجيزة من إقلاعها من كوالالمبور في مارس/آذار عام 2014.