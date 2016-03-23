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وفاة 40 شخصا تناولوا خمورا مغشوشة في باكستان

23/3/2016

باكستان.. مقتل 40 هندوسيا بسبب الخمر المغشوشة

قالت الشرطة الباكستانية الأربعاء إن 40 شخصا على الأقل معظمهم من الأقلية الهندوسية في باكستان توفوا ونقل عشرات إلى المستشفى بعد تعاطيهم خمورا مغشوشة قبل أيام من مهرجان"هولي" الهندوسي .

وأضاف مسؤول بالشرطة المحلية أن معظم الضحايا من طائفة "كولي الهندوسية" الذين كانوا يتعاطون الكحوليات قبيل مهرجان "هولي" الذي يوافق قدوم الربيع.

وتسجل بين الحين والآخر وفيات جراء الكحوليات المغشوشة التي تصنع محليا في الغالب في باكستان حيث يحظر على المسلمين بيع أو تعاطي الكحوليات.

ويحتاج أفراد الأقليات إلى تراخيص لشراء المشروبات الكحولية بكميات محدودة، ويشكل غير المسلمين حوالي 3% من عدد سكان باكستان البالغ 190 مليونا.

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