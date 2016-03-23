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وزير إسرائيلي يدعو البلجيكيين للتوقف عن أكل "الشيكولاتة"

23/3/2016

وزير النقل الإسرائيلي – يسرائيل كاتس

دعا وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس البلجيكيين إلى التوقف عن أكل "الشيكولاتة" وانتهاج "الليبرالية"، و أن يركزوا بدلا من ذلك على المسلمين المتواجدين في بلادهم والذين يتورطون في الإرهاب – بحسب قوله. 

وقال الوزير المنتمي لحزب الليكود، للإذاعة الإسرائيلية إنه إذا ما استمروا في بلجيكا  يأكلون الشيكولاتة، و"إذا ما استمروا في الاستمتاع بالحياة والظهور  كليبراليين وديمقراطيين عظام، ولم يعترفوا بأن بعض المسلمين ينخرطون في  "الإرهاب"، سيكونون غير قادرين على محاربتهم ".     

وكان كاتس قد وصف هجمات بروكسل بأنها تأتي "في إطار الجهد المتواصل  لتدمير الثقافة الغربية".     

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