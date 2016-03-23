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موغريني تقطع مؤتمرها الصحفي جراء نوبة بكاء

23/3/2016

لم تتمالك ممثلة الشؤون الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني نفسها وهي تتحدث عن هجمات بروكسل، وانخرطت في نوبة بكاء اضطرتها لمغادرة مؤتمرها الصحفي مع وزير الخارجية الأردني في عمان.

وقالت موغريني خلال زيارتها للأردن إن التفجيرات التي وقعت في بروكسل لا علاقة لها بالإسلام، ولا تمت له بصلة، إلا أنها سرعان ما انخرطت في نوبة بكاء، ولم تستطع أن تكمل حديثها.

وعلى الفور، سارع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بالتقاط طرف الحديث في محاولة لتخفيف حدة الموقف على المسؤولة الأوروبية البارزة.

إلا أن موغريني لم تستطع إكمال المؤتمر الصحفي وتركته مسرعة، ولحق بها الوزير الأردني.

المصدر : الجزيرة مباشر
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