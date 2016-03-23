فيديو يظهر مساعدة المارة لجرحى هجمات بروكسل

أظهر تسجيل مصور لأحد السكان المحليين في أعقاب الهجوم الذي ضرب محطة قطارات أنفاق مايلبيك في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الثلاثاء، أظهر مارة أثناء مساعدتهم لأشخاص جرحى قبل وصول فرق الطوارئ إلى الموقع..

جلس بعض الجرحى قرب ساحة انتظار سيارات قريبة من أحد مخارج محطة قطارات الأنفاق، حيث قتل عشرون شخصا جراء تفجير قنبلة على قطار.

وظهر دراج أثناء مساعدته لرجل دامي القدم، فيما بدا شخص آخر وقد وضعت ضمادات على وجه قبل وصول سيارة إسعاف.

وأبلغ شاهد العيان أسوشيتدبرس في وقت لاحق بأن فرق الطوارئ نقلت الجرحى إلى مستشفى حسب خطورة الحالة.

وفي وقت لاحق شوهد رجل أثناء تنظيف أرضية ساحة انتظار السيارات التي استخدمتها فرق الطوارئ لمعالجة الجرحى.