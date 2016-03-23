فيديو: مصنع سيارات بالعراق يتحول لإنتاج أسلحة للجيش

انضم مصنع المكائن والمعدات الثقيلة الحكومي المتخصص في تجميع السيارات بالعراق إلى المجهود الحربي المناهض لتنظيم الدولة وبدأ في إنتاج ذخائر وأسلحة للقوات المسلحة العراقية.

وتعلم العاملون في المصنع التابع للشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات تحويل مهاراتهم من تجميع سيارات إلى تجميع قنابل وقذائف.

وقال مدير مصنع المكائن والمعدات الثقيلة محمد أحمد المداد "قامت شركتنا..الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بالدخول في تصنيع العتاد الحربي منها القذيفة عيار 82 ملليمتر والبدء بتجربة القذيفة الخاصة عيار 120 ملليمتر إسنادا ودعما لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي الباسل."

وعادة ما كان المصنع يقوم بتجميع سيارات صينية وإيرانية بهدف توفير سيارات منخفضة التكلفة للعراقيين. لكن العاملين في المصنع يقولون إن إنتاجهم من الذخائر مطابق للمعايير العالمية.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن تنظيم الدولة ارتكب جرائم قتل جماعية لمسيحيين ويزيديين وشيعة.

واجتاح مقاتلو التنظيم العراق وسوريا في السنوات الأخيرة واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي.