فيديو: كينيا تعتزم بناء أنفاق مخصصة للفيلة

أطلقت هيئة الحياة البرية ومنظمة غير حكومية لإنقاذ الفيلة في كينيا مشروعا مشتركا لمعرفة "خط سير" الأفيال بحديقة تسافو الوطنية.

ووقعت كينيا اتفاقا مع الصين عام 2013 لبناء خط سكة حديد من نيروبي إلى مومباسا ويعبر جزء منه عبر حديقة تسافو.

وتعمل هيئة الحياة البرية على "أجهزة ملاحية" على مجموعة من الأفيال لمعرفة تحركاتها داخل الحديقة حتى تعمل على إنشاء أنفاق مرور تناسبها أسفل خط السكة الحديد المزمع إنشاؤه بتكلفة 3.6 مليارات دولار أمريكي.

وتعد منطقة تسافو أكبر موطن للأفيال في كينيا وتضم نحو 12 ألف من الفيلة بحسب تعداد عام 2011.

وقال مسؤولون إن الهدف من وضع أجهزة ملاحية على الفيلة هو تتبعها لمعرفة خطوط سيرها واستخدام هذه المعلومات في تحديد أماكن الأنفاق المخصصة لعبور الفيلة تحت الطرق وخطوط السكك الحديدية دون أن تتأذى أو تعرض سائقي السيارات للخطر.