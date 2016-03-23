صفقات السلاح تعمق جراح اقتصاد مصر النازف

طائرات رافال الفرنسية- أرشيف

رغم الأزمة الاقتصادية خانقة، والعجز الكبير في موارد النقد الأجنبي، وتجاوز الدولار حاجز الـ10 جنيهات في السوق الموازية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية واختفاء بعضها، إلا أن الحكومة ما تزال تستورد المزيد من صفقات السلاح التي تكلفت مليارات الدولارات، بما يفاقم أزمة الاقتصاد المنهك.

فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية في عددها أمس الثلاثاء، أن مصر تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر في 18 من أبريل/ نيسان المقبل.

تأتي هذه الصفقة ضمن مجموعة من صفقات الجيش المصري للحصول على الأسلحة بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب، حيث اتجهت مصر شرقا لروسيا والصين إلى جانب فرنسا للحصول على الأسلحة.

في المحطة الروسية، وفي 12 أغسطس/آب 2014 توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ووقع اتفاقية عسكرية بقيمة 3,5 مليار دولار، شملت الصفقة شراء منظومة صواريخ من طراز "إس 300″، و12 مقاتلة من الجيل الرابع من المقاتلات الجوية "سو 30 كا",وطائرات مروحية من طراز "كا 52".

في المحطة الفرنسية وفي سبتمبر/أيلول 2015، أعلنت الرئاسة الفرنسية، نجاح صفقة بيع حاملتي المروحيات من طراز "ميسترال" بين باريس والقاهرة، وأوضح بيان الرئاسة أن الرئيسين أولاند، والسيسي اتفقا على تفاصيل الصفقة المنتظرة، بعد إلغاء صفقة كان مقررًا بمقتضاها بيع السفينتين إلى روسيا، وقال مكتب أولاند، في بيان لقصر الإليزيه، إن الرئيس المصري ونظيره الفرنسي اتفقا على مبدأ وشروط استحواذ مصر على الحاملتين، وتتجاوز صفقات السلاح من فرنسا مبلغ 5.2 مليار يورو، لتوريد 24 طائرة من طراز "رافال"، وشملت الصفقة 4 مقاتلات بحرية (طرادات) من طراز "جوييد" إلى جانب المقاتلات البحرية من طراز "فريم".

من الممول؟

أثار تمويل صفقات القاهرة لتسليح الجيش جدلا داخليا وخارجيا، لكن محللين أكدوا أن السعودية والإمارات قدمتا دعما كبيرا للقاهرة في مساعيها لإعادة تسليح الجيش، وبدورها، أكدت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن السعودية هي الممول الأساسي لصفقة "ميسترال".

يذكر أن الدول الوحيدة المحافظة على اقتناء حاملات الطائرات هي روسيا وأمريكا وفرنسا.

قرض فرنسي

وكشف السيسي بنفسه، في مقابلة تليفزيونية في فبراير/شباط 2015 ، عن أن صفقاته المتعددة لتسليح الجيش المصري تتحمل فاتورتها القاهرة وحدها، حين قال إن باريس أقرضت القاهرة 3.2 مليار يورو لتمويل صفقة رافال والسفن العسكرية، كجزء من تمويل الصفقة التي بلغت في حينها 2.5 مليار يورو، والتي انضمت إليها حاملتا الطائرات "ميسترال".

ووافق مجلس النواب المصري الشهر الماضي على اتفاقية قرض مثيرة للجدل بين الجيش المصري ممثلا في وزارة الدفاع المصرية وبنوك فرنسية بقيمة 3.4 مليار يورو بضمان وزارة المالية دون تحديد تفاصيل لمدة القرض أو طرق سداده ولا نسبة الفائدة.

تضمنت الاتفاقية قرضا بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية، من خلال بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، بمبلغ 3.4 مليار يورو تمثل 60% من قيمة عدد 4 عقود لتوريد معدات تسليح لمصر، قيمتها الإجمالية 5.6 مليار يورو على أن تقوم وزارة المالية بضمان وزارة الدفاع والإنتاج الحربي في سداد هذا القرض.

اقتصاد منهك

كانت بيانات البنك المركزي المصري قد كشفت عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 4.3% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت بيانات البنك التي جاءت في النشرة الشهرية سبتمبر/ أيلول أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع 4.3 % ليبلغ 48.062 مليار دولار في عام بنهاية يونيو/ حزيران مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014

كما كشفت بيانات البنك المركزي عن بلوغ الالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنوك حوالي 27.7 مليار دولار في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بينما بلغت الأصول بالعملات الأجنبية لديها 26.45 مليار دولار بعجز بلغ مليارا و285 مليون دولار، وهذا العجز لم يحدث منذ عام 1991 أي منذ 24 عاما.

كما كشف تقرير مؤسسة بلتون أن البنوك أودعت بالبنك المركزي 3.6 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وسماها التقرير عملية تجميل للاحتياطي، وأن رصيد الاحتياطي بدون تلك الودائع يصل إلى 12.8 مليار دولار، أي ما يكفي واردات سلعية لمدة شهرين ونصف، وهو ما كشف عن سبب تماسك رقم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خلال الأشهر الأخيرة، رغم سداد قسط ديون نادي باريس في يناير/كانون ثاني كما يعني من ناحية أخرى استمرار نزيف الاحتياطي الحقيقي خلال تلك الأشهر.