البث الحي
منوعات

شاهد: نيسان تطرح سيارة كهربائية تناسب شوارع نيويورك

23/3/2016

في معرض نيويورك الدولي للسيارات، عرضت عدة شركات مصنعة مركبات هجينة وكهربائية، لكنهم يراهنون أيضا على أن الأمريكيين سوف تستمر رغبتهم في السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

شركة نيسان اليابانية قدمت خلال المعرض سيارة تعمل بالكهرباء تقول إن لها استخدامات محددة داخل المدن فقط كما أنها صديقة للبيئة.

وتقول شركة نيسان إن السيارة سرعتها القصوى 25 ميلا فقط وهي سرعة تناسب معدل الحركة داخل نيويورك، لكن ما يقلق شركات السيارات هو انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال محللون إن السيارات الكهربائية ربما كانت تحظى بالقبول لكونها صديقة للبيئة ولأنها موفرة للأموال حينما كانت أسعار الوقود مرتفعة لكنها ربما تواجه مشكلات الآن بعد انخفاض أسعار النفط.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)