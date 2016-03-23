شاهد: نيسان تطرح سيارة كهربائية تناسب شوارع نيويورك

في معرض نيويورك الدولي للسيارات، عرضت عدة شركات مصنعة مركبات هجينة وكهربائية، لكنهم يراهنون أيضا على أن الأمريكيين سوف تستمر رغبتهم في السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

شركة نيسان اليابانية قدمت خلال المعرض سيارة تعمل بالكهرباء تقول إن لها استخدامات محددة داخل المدن فقط كما أنها صديقة للبيئة.

وتقول شركة نيسان إن السيارة سرعتها القصوى 25 ميلا فقط وهي سرعة تناسب معدل الحركة داخل نيويورك، لكن ما يقلق شركات السيارات هو انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال محللون إن السيارات الكهربائية ربما كانت تحظى بالقبول لكونها صديقة للبيئة ولأنها موفرة للأموال حينما كانت أسعار الوقود مرتفعة لكنها ربما تواجه مشكلات الآن بعد انخفاض أسعار النفط.