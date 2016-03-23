شاهد: نهاية مأسوية لحمار وحشي بملعب غولف

نفق حمار وحشي داخل ملعب غولف في اليابان اليوم الأربعاء بعد مطاردته من قبل عشرات الأشخاص، بينهم ضباط شرطة.

وغرق الحمار الوحشي في بحيرة بعد إطلاق حقنة مهدئة للأعصاب عليه.

وذكرت الشرطة أن الحمار الوحشي، وعمره عامين، فر مساء الثلاثاء من مزرعة بمحافظة آيتشي وسط اليابان.

وتجول الحمار الوحشي صباح الأربعاء في ملعب للغولف في محافظة جيفو، وأظهرت لقطات تلفزيونية الحمار وهو يتجول داخل الملعب وينتقل من مكان إلى آخر.

وأطلق طبيب بيطري حقنة مهدئة للأعصاب عليه، لكنه توجه نحو بحيرة وغرق فيها.

وذكرت الشرطة أنها انتشلته في غضون دقائق، لكن قلبه توقف وباءت محاولات إحيائه بالفشل.