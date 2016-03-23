البث الحي
منوعات

شاهد: منع أنشطة الألتراس في الدار البيضاء عقب مقتل 3 مشجعين

23/3/2016

أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات المغربية منع جميع أنشطة الألتراس التي تشجع الفرق الكروية في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء عقب مواجهات دامية أدت إلى وفاة ثلاثة مشجعين وإصابة 74 آخرين، ومتابعة 112  بينهم 46  قاصرا أمام القضاء.

وأوضح بيان صادر عن ولاية جهة الدار البيضاء، أنها قررت "منع أنشطة جميع الفصائل المحسوبة على الفرق الرياضية، وما يسمى بروابط الالتراس التي تشتغل خارج إطار القوانين، وذلك على إثر الأحداث الأليمة التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس يوم السبت الماضي".

واندلعت السبت الماضي شجارات عنيفة بين مجموعتين من مشجعي الرجاء البيضاوي في مدرجات ملعب محمد الخامس بعد فوز فريقهم (2-1) على شباب الريف الحسيمي (2-1)، خلفت 3 قتلى و54 مصابا بجروح متفاوتة، إضافة الى إلحاق خسائر مادية.

وبحسب ولاية الدار البيضاء فانه تم اتخاذ هذا القرار "حرصا من السلطات العمومية على ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم وصيانة الأمن العام".

وتشتهر مدينة الدار البيضاء بفريقيها العريقين الوداد والرجاء، ولكل منهما التراس خاص به، "الغرين بويز" للرجاء و"الوينرز" للوداد ويبدعان لوحات فنية خلال أغلب اللقاءات، لكنهما الى جانب فرق الالتراس الأخرى لا يملكون أي اطار قانوني ينظمهم.

من ناحية ثانية قررت ولاية الدار البيضاء إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس ابتداء من يوم 28 آذار/مارس الحالي لإعادة تأهيله من خلال إصلاح بنياته التحتية وتحديث مرافقه الرياضية والإدارية.

هذا ويمثل الأربعاء، حسبما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، 58 مشجعا بينهم 12 قاصرا اعتقلوا على خلفية المواجهات أمام المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء، فيما تم تأجيل النظر في ملف 53 آخرين بينهم 34 قاصرا حتى الثلاثاء القادم.

ودعت عريضة إلكترونية وقعها نحو 1000 ناشط على الأنترنت إلى إيقاف الدوري المغربي مؤقتا، وقال بيان مصاحب للعريضة "أوقفوا هذه البطولة حتى نجد حلا لإيقاف الموت في ملاعبنا.. أوقفوا هذا العبث ولو بشكل مؤقت حتى نعود بالكرة إلى هدفها".

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المحلي) الأحد في بيان "معاقبة الرجاء الرياضي بإجراء 5 مباريات دون جمهور، وقد يمتد هذا الإجراء إلى ما بعد نهاية البطولة الوطنية للموسم الرياضي الحالي".

كما فرض الاتحاد على نادي الرجاء "غرامة مالية قدرها مائة ألف درهم (9250 يورو) وتعويض جميع الأضرار".

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)