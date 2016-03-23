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شاهد: منزل الشيخ أحمد ياسين بعد تحوله لمتحف يقصده الزوار

22/3/2016

 

قال نسيم ياسين نجل شقيق الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، إنه في الذكرى الثانية عشر لاستشهاده تم إخراج موسوعة للشيخ تحتوى على أربعة مجلدات بها أكثر من 2200 صفحة.

وأضاف نسيم  خلال لقائه مع "الجزيرة مباشر" أن الشيخ أحمد كان صاحب الموقع الروحي المتميز في نفوس أبناء شعبه وترسخت صورته كواحد من أهم رموز التاريخ الفلسطيني، وكان يحافظ على وحده الشعب الفلسطيني والشعب العربي.

وأشار نسيم إلى أن الشيخ أحمد استطاع أن يؤثر في قلوب الملايين من أبناء الأمة الإسلامية، لافتا إلى أنه كان ينظر للقضية الفلسطينية على أنها قضية العرب جميعا وليس على نطاق الشعب الفلسطيني فقط، وكان يحرص على إيصالها للعمق العربي والإسلامي.

وأضاف: إن وضع والده المادي كان عاديا وكان يعيش في منزل متواضع وبسيط.

وأبقت أسرة الشيخ أحمد ياسين على مقتنياته، وحولت  منزله إلى متحف لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم.

وقالت فاطمة إبنة الشيخ أحمد ياسين إن حياتهم كانت صعبة بسبب اعتقالاته المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس منذ 12 عاما عقب صلاة الفجر في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

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