شاهد .. لوحات برائحة ومذاق القهوة!

بالنسبة لمعظم الناس فإن وجه القهوة يعتبر أطيب ما في فنجان الصباح، فماذا لو كان هذا الوجه عبارة عن لوحة لذيذة.. هذا الأمر تحول لظاهرة اعتمدتها مقاهي منتشرة في شتى أنحاء العالم، حتى يبدو الفنجان للوهلة الأولى وكأنه لوحة فنية محترفة يصعب على صاحبه شربه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قاد هذه المبادرة صاحب مقهى في مدينة ملبورن الأسترالية "سونغ وون تشا" وهو بطل العالم في الرسم على القهوة "اللاتية" لعام 2015، الذي استخدم صبغات الطعام لرسم فراشة ملونة أثناء مشاركته في المسابقة وقادته إلى حمل اللقب، وحظي بشهرة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعكس بقية المقاهي التي تكتفي بألوان القهوة والحليب، استخدم "سونغ" صبغات الطعام لأول مرة لخلق إبداعات جديدة في فن الرسم على القهوة ونشر الصور للجمهور على صفحته بـ"انستغرام".

وتشمل التصاميم الملونة بالأزرق والأسود والأحمر والأصفر والوردي والأخضر، صور الفراشة والطاووس والوردة والقلب السرخس وقوس قزح والبجعة وشخصيات كرتونية معروفة، وكتب معلقاً: "لا تقلق إنها ليست للدول المستهلكة".