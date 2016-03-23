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شاهد: صبحي عدوي.. فلسطيني يترجم القرآن للغة العبرية

23/3/2016

"لم أترجم ولا آية من آيات القرآن الكريم إلا وأنا على وضوء" هكذا عبر المدرس الفلسطيني صبحي عدوي عن مشاعره بعد ترجمته القرآن إلى اللغة العبرية ويكون بذلك أول مسلم عربي في العالم يترجمه للعبرية.

صبحي عدوي، مدرس فلسطيني، من قرية طرعان في الداخل الفلسطيني قام بترجمة القرآن الكريم الى اللغة العبرية، وتعد النسخة المترجمة معتمدة في الجامعات العبرية كأدقّ وأصح ترجمة موجودة.

يقول صبحي والذي يعمل أستاذًا للغة العبرية إن ما قام به عمل غير مسبوق حيث يعد أول مسلم في العالم يترجم معاني القرآن الكريم إلى العبرية، وأكد أنه ترجم كل آيات القرآن وهو على وضوء لاقتناعه أن ما يقول به هو عبادة.

وعن الصعوبات التي قابلها أثناء الترجمة قال إن حجم اللغة العربية واسع وكبير مقابل ضآلة اللغة العبرية، فكان من الصعب أن أجد مرادفات للقرآن الكريم باللغة العبرية، كما أن ترجمة الفعل في القرآن الكريم أمر صعب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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