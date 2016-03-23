شاهد: التغلب على سنوات الصراع بمهرجان للضحك في "جوبا"

يقولون إن الضحك هو أفضل دواء، وفي سبيل التغلب على آثار عقود من الأحداث المحزنة والمتتالية، احتشد في نهاية الأسبوع الماضي في عاصمة جنوب السودان جوبا – للمشاركة في مهرجان اطلق عليها اسم – "دعونا نضحك".

وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) ، تجمع مئات من الضيوف لحضور أول مهرجان الكوميديا جنوب السودان الذي عقد بمشاركة العديد من الفنانين الكوميديين ، بهدف إحلال السلام والتعافي لدولة جنوب السودان ، بعد كثير من التوترات والصدمات النفسية الناتجة عن الصراع.

وتضمن المهرجان مشاركة فنانين كوميديين وموسيقيين ومجموعات ثقافية من مختلف أنحاء البلاد، حيث تم تقديم فقرات استخدمت الدعابة والسخرية في معالجة قضايا سياسية وعلل اجتماعية واقتصادية تعاني منها البلاد.

ويأتي المهرجان في أعقاب عامين من الصراع السياسي الدامي قتل خلاله نحو خمسين ألف شخص ، بينما نزح أكثر من مليوني شخص في جنوب السودان ، جراء خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق، رياك مشار .