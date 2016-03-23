شاهد .. الباشا يفوز بكأس العالم للبلايستيشن

تُوّج محمد الباشا من الدنمارك ببطولة كأس العالم التفاعلية "فيفا 2016" لألعاب الفيديو بعد ثلاثة أيام من الإثارة والتشويق.

وتمكن الباشا، الذي لم يتخط الـ 17 من العمر من الفوز بالبطولة التي احتضنتها مدينة نيويورك، بعد تغلبه على شون ألان ممثل إنجلترا.

وحقق الباشا أداءً مذهلا بعد أن تغلب عليه ألان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأحرز هدفه الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاثين ثانية فقط.

ثم فرض سيطرته الكاملة بإحراز هدفه الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز بالبطولة بمجموع الأهداف.

وقالت الموقع الرسمي لفيفا إن الباشا ضمن التفوق بفضل القوة الذهنية التي يمتلكها.