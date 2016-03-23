سلمان العودة: 4 أسباب لتنامي ظاهرة "الإرهاب"

الداعية الإسلامي السعودي، سلمان العودة

قال الداعية الإسلامي السعودي، سلمان العودة، إن فشل الخيارات السياسية، وغياب الأفق السياسي للشعوب، مع غياب ثقافة الحقوق، والمعرفة الدينية المنقوصة، من أبرز أسباب الإرهاب الذي يطال مناطق في العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف أن ابتعاد العلماء الحقيقيين عن الشباب هو إحدى أسباب الانزلاق نحو الإرهاب، داعيا الدعاة والعلماء والأدباء والمثقفين والذين لديهم رؤية معتدلة، إلى أن يقتربوا من الشباب، ويصبروا عليهم، ويتحملوا تجاوزاتهم، واعتبر أن القرب منهم يعد أحد الحلول.

واستحضر العودة، في هذا الإطار، واقع حقوق الإنسان والحريات في مصر، لافتاً إلى وجود معاناة سياسية وحقوقية وإنسانية واقتصادية، في ظل تعقد الملف المصري برمته"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه في نهاية المطاف سوف يشعر الجميع بضرورة تغيير المسار، مشيرا إلى أن هذا التغيير بدأت ملامحه بشكل جدي حالياً.

ورأى أن الديمقراطية التي كانت موجودة في مصر وإن كانت منقوصة، أعطت للناس أملاً، فلما تم قطع الطريق عليها "في إشارة إلى إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب"، كان ذلك بمثابة رسالة أن السبيل إلى نيل الحقوق بالطريقة السلمية مغلق كونه يصدم بإرادة العسكر.

وحول رؤيته للعلاقات التركية المصرية، قال العودة "نعتقد أنه لو بدأت خطوات لتعديل المسار في مصر، لأصبحت تركيا مستعدة للتقارب، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المملكة العربية السعودية حريصة على الجمع بين الطرفين".

وقال الداعية السعودي إن التقارب العربي التركي يعتبر نقطة تحول، وخطوة جيدة سياسياً وثقافياً وعسكرياً، وله انعكاسات كبيرة جداً على تركيا والبلاد العربية والإسلامية، لكنه ما زال هنالك بعض الملفات المعقدة مثل الملف السوري.

وأشار الداعية السعودي إلى دور السياسات الإيرانية في تنامي ظاهرة "الإرهاب" في المنطقة، قائلا إن "إيران ارتكبت جرماً شديداً من الصعب جداً تغطيته ونسيانه، من خلال جرائمهم في سوريا بالتعاون مع النظام السوري وحزب الله اللبناني".

وسلمان بن فهد عبد الله العودة، داعية إسلامي، ومفكر سعودي، قدم العديد من البرامج التلفزيونية، وله عشرات الكتب والمقالات حول مواضيع "التطرف" و"الإرهاب"، وكان من أبرز ما كان يطلق عليهم "مشايخ الصحوة" في الثمانينات والتسعينات.