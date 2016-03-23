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حجى يلحق بالبرادعي في "الحذف" من المناهج المصرية

23/3/2016

صورة المصري عصام حجي في منهج التربية الوطنية

قال الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري، والمستشار العلمي للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إنه اكتشف حذف اسمه وسيرته الذاتية من قائمة العلماء المصريين، التي كانت تدرس ضمن مقرر مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوي.

وكتب حجي على صفحته الشخصية على "فيسبوك: "وأنا أبحث بذهول في صحة خبر إزالة اسم الدكتور البرادعي من كتاب التاريخ اكتشفت أنه تمت إزالة اسمي وسيرتي الذاتية أيضا من قائمة العلماء المصريين في كتاب التربية الوطنية من مقرر أولى ثانوي".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للزملاء القائمين على تطوير التعليم في بلدنا الغالية، وعسى أن تكون هذه الخطوة هي المساهمة المنتظرة في مجال تحسين المناهج".

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي إثر حذف صورة الدكتور محمد البرادعي من أحد المناهج الدراسية المصرية كواحد من الحاصلين على جائزة نوبل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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